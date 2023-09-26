المكاري التقى وزير الدفاع في اليرزة وهذا ما تم البحث فيه

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم وزير الإعلام زياد المكاري، وجرى البحث في الأوضاع العامة وما تمر به البلاد من تحديات.