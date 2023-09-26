دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: الحراك الداخلي هو الأساس في انجار الاستحقاق الرئاسي والحراك الخارجي مساعد وداعم له وعلى القوى السياسية كافة تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والناس