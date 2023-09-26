بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يرافقه السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب قبلان قبلان حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات التشريعية.