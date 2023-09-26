عماد عثمان يصدر مذكرة يطلب فيها من ضباط قوى الأمن الاتصال بالجنود الفارين للعودة إلى الخدمة

عماد عثمان يصدر مذكرة يطلب فيها من ضباط قوى الأمن الاتصال بالجنود الفارين للعودة إلى الخدمة