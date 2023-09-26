التقدمي الاشتراكي عن قرار وزير الخارجية بحق جان مراد: هذا التعسّف يشكّل نقيصةً بحق لبنان ومهانة للدبلوماسية ويساهم في إسقاط ما تبقى من ماء وجه الدولة

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: