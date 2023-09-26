لودريان للمسؤولين اللبنانيين: لإيجاد "خيار ثالث" لحل الأزمة الرئاسية

دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحلّ أزمة الرئاسة.

وقال لودريان في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته بشأن لبنان "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حداً للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث"، لافتاً إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني "منزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان".



وزار لودريان لبنان قبل أسابيع قليلة، وطرح مع الوفود النيابية التي التقاها احتمال التوجّه نحو خيار ثالث في ظل انسداد الأفق الحالي، ومن المفترض أن يعود لودريان إلى لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة، إلّا أن مبادرته لم تحقق خرقاً فعلياً حتى الساعة.