مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه

مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه

