الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
13:52
"قوى الامن" تكشف تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر
06:18
اختفى فيه آلاف الأشخاص.. ما قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا؟
02:39
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
15:55
ما الأسباب التي تدفع الناس لشراء المقتنيات المستعملة؟
2023-09-25
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟
محليات
مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه
2023-09-26 | 08:24
A-
A+
مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه
مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه
مقالات ذات صلة
أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
مروان حمادة : الرئيس السابق ميشال عون "دفعنا ع جهنم متل ما قال"
معلومات الجديد : الرئيس بري أرسل رسالة الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عبر النائب ملحم الرياشي لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار على الرغم من معرفته المسبقة برفضه للمشاركة
مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه
محليات
حمادة:
تفاؤل
الرئيس
للحوار
المرتقب
القوات
والتيار
العودة الى الأعلى
مروان حمادة : الرئيس السابق ميشال عون "دفعنا ع جهنم متل ما قال"
لودريان للمسؤولين اللبنانيين: لإيجاد "خيار ثالث" لحل الأزمة الرئاسية
اقرأ ايضا في محليات
13:52
"قوى الامن" تكشف تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر
13:52
"قوى الامن" تكشف تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر
12:12
أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
12:12
أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
12:11
بري لـ"الجديد": انا عطيت حوار لمدة اقصاها سبعة ايام اذا لقينا بعد يومين ما في توافق منروح مباشرة على دورات مفتوحة
12:11
بري لـ"الجديد": انا عطيت حوار لمدة اقصاها سبعة ايام اذا لقينا بعد يومين ما في توافق منروح مباشرة على دورات مفتوحة
يحدث الآن
محليات
13:52
"قوى الامن" تكشف تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر
مقدمة النشرة المسائية
12:56
مقدمة النشرة المسائية 26-09-2023
نشرات الطقس
12:48
نشرة الطقس المسائية 26-09-2023
زوارنا يقرؤون الآن
13:52
"قوى الامن" تكشف تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر
2023-09-25
حبيبة الوليد الحلاني تخرج عن صمتها وترد على ارتباطهما
2023-08-18
قوى الامن الداخلي: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود على طريق المطار
2023-09-25
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟
02:39
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
2023-08-30
بيان لقوى الامن الداخلي..ماذا في تفاصيله؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
12:56
مقدمة النشرة المسائية 26-09-2023
12:48
نشرة الطقس المسائية 26-09-2023
09:35
مروان حمادة : الرئيس السابق ميشال عون "دفعنا ع جهنم متل ما قال"
08:24
مروان حمادة: لا تفاؤل لدى الرئيس بري للحوار المرتقب إثر موقف القوات والتيار منه
06:36
كلمة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
06:09
هادي حبيش : في السياسة لا أحد بقدرته إقفال بيت الآخر ومن يفكر بأنه قادر على ذلك "ما بيفهم بالسياسة"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:08
قوى الأمن: عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة الكفاءات أسفرت عن توقيف مُطلق النار على السفارة الأميركية
محليات
16:08
قوى الأمن: عملية نوعية لشعبة المعلومات في محلة الكفاءات أسفرت عن توقيف مُطلق النار على السفارة الأميركية
محليات
14:00
وفاة شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي
محليات
14:00
وفاة شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي
محليات
01:44
مصادر لـ الشرق الأوسط تفصح عن معلومات حول هوية مطلق النار على السفارة الأميركية
محليات
01:44
مصادر لـ الشرق الأوسط تفصح عن معلومات حول هوية مطلق النار على السفارة الأميركية
محليات
07:15
عماد عثمان يصدر مذكرة يطلب فيها من ضباط قوى الأمن الاتصال بالجنود الفارين للعودة إلى الخدمة
محليات
07:15
عماد عثمان يصدر مذكرة يطلب فيها من ضباط قوى الأمن الاتصال بالجنود الفارين للعودة إلى الخدمة
فن
04:53
ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت والجمهور: نسخة عنو
فن
04:53
ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت والجمهور: نسخة عنو
منوعات
02:39
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
منوعات
02:39
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023