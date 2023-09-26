بري لـ"الجديد": اللي عنده بديل عن الحوار يتفضل عطيناهن فرصة العمر وما تجاوبوا… حدا يقللي اي رئيس جمهورية وصل بلا حوار

النائب فيصل الصايغ لـ"الجديد": الحوار موجود والبطريرك الراعي كان ايجابيا وننتظر من الرئيس بري ان يعطي صورة وآلية للحوار ونحن كلقاء ديمقراطي مع اي حوار منتج يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية