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محليات

أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار

2023-09-26 | 12:12
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أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
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أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار

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هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة يوم الثلثاء في 26 أيلول 2023
المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت جيك نيلسون تعليقاً على خبر اعتقال مطلق النار على السفارة: ممتنون للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية

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