أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار

معلومات الجديد : الرئيس بري أرسل رسالة الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عبر النائب ملحم الرياشي لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار على الرغم من معرفته المسبقة برفضه للمشاركة