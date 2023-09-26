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2023-09-26 | 15:06
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بري لـ "الجديد" : بكرا اذا اي طرف خارجي أشرلن بأصبعه وقلهن تعوا للحوار بيجوا متل الشاطرين
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