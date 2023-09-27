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محليات

الاخبار": السجن 160 عاماً لأمير "داعش" في عين الحلوة... خطّط لاغتيال جنبلاط وتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بينها تفجير مبنى "الجديد"

2023-09-27 | 01:15
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الاخبار&quot;: السجن 160 عاماً لأمير &quot;داعش&quot; في عين الحلوة... خطّط لاغتيال جنبلاط وتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بينها تفجير مبنى &quot;الجديد&quot;
الاخبار": السجن 160 عاماً لأمير "داعش" في عين الحلوة... خطّط لاغتيال جنبلاط وتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بينها تفجير مبنى "الجديد"

ذكرت صحيفة "الاخبار" أن المحكمة العسكرية أصدرت ​حكماً بالسجن 160 عاماً على أمير "داعش" في مخيم عين الحلوة عماد ياسين المعروف بـ"عماد عقل"، بعدما أقرّ بالتخطيط لتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، من بينها تفجير معملَي الجية والزهراني واغتيال النائب السابق وليد جنبلاط واستهداف سوق النبطية وفنادق في جونية ومبنى قناة "الجديد".

فبعد ست سنوات على اعتقال مخابرات الجيش اللبناني عماد ياسين، أمير تنظيم "داعش" في مخيّم عين الحلوة وقائد الجناح العسكري لـ"جند الشام"، في عمليّة نوعيّة نُفّذت في حيّ الطوارئ في المخيم. أصدرت المحكمة العسكريّة فجر امس حكمها على ياسين في الملفّات الـ 11 التي يُلاحق بها، بعدما أصرّ رئيسها العميد خليل جابر على إنهاء استجوابه، واتّصاله بنقابة المحامين، طالباً حضور وكيلة الدفاع عن الموقوف بعد تغيّبها عن عدد من الجلسات.

وبحسب الصحيفة انعقدت الجلسة مساء أول من أمس واستمرت ساعات طويلة، قبل أن تُصدر "العسكرية" أحكامها في ساعة متأخرة من الليل، وقضت بسجن ياسين لمدّة تزيد على 160 عاماً، تتضمن 3 عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدّة لإدانته بتنفيذ عمليّات إرهابية في صيدا عام 2004 والانتماء إلى صفوف "عصبة الأنصار" وإلى "عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدّولة"، إضافة إلى 4 عقوبات بالأشغال الشاقة لمدّة 15 عاماً بجرم الانتماء إلى أكثر من تنظيم إرهابي مسلّح. وقرّرت المحكمة كفّ التعقبات عن ياسين بجرم الانتماء إلى عصابة مسلّحة، لسبق الملاحقة في المجلس العدلي، وتبرئته من ملف الانتماء إلى جمعيّة بقصد الاعتداء ومحاولة قتل عناصر من قوى الأمن الدّاخلي.

 

وفي تفاصيل المحاكمة ، فان ابن الـ 54 عاماً حضر إلى الجلسة بلحية كثيفة غزاها الشيْب وشاربين محفوفين، مرتدياً عباءة. وهو لم ينكر معظم الاتهامات التي وُجّهت إليه، بعدما أقرّ علناً بانتمائه إلى المجموعات الإرهابيّة. وبدا بأجوبته "الهازئة" كأنه غير آبهٍ بما ستصدره المحكمة، إذ توجّه إلى جابر بالقول: "اللي بدكن يّاه اكتبوه!".

 

ولفتت الصحيفة الى ان ياسين بعدما انتمى منذ بداية حياته إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قادته ياسين إلى حضور دروس دينية في مكتب الشيخ هشام الشريدي نهاية الثمانينيات، حيث بدأت علاقاته مع المُتشدّدين وفي مقدّمهم ، أحمد السعدي (أبو محجن) وشقيقه هيثم، وإبراهيم حوراني وماهر حمد وطه الشريدي وعبد الرحمن الخطيب وأحمد الخطيب. كانت الدروس الدينية تتمحور في معظمها حول إنشاء تنظيم إسلامي مسلّح يهدف إلى إقامة دولة إسلاميّة وتكفير بقيّة الملل والطوائف والمجموعات بما في ذلك الدولة اللبنانيّة. وبالفعل أُنشئ التنظيم تحت اسم "عصبة الأنصار" لتبدأ مرحلة التدريبات العسكريّة لأفرادها على الأسلحة الخفيفة، قبل أن تتطوّر إلى تدريبات على المتفجّرات وتركيب الصواعق والفتائل، وإخضاعهم لدورة أمنيّة.

وقد نفّذت هذه المجموعة أكثر من 20 عمليّة أمنية داخل المخيّم لتصفية عدد من مسؤولي التنظيمات الفلسطينية وأشخاص يتعاطون الكحول، إضافة إلى تحطيم محالّ تجاريّة تبيع "محرّمات" وإزالة تمثال للرسام الفلسطيني الشهيد ناجي العلي.

 

بعد مقتل الشريدي في 16 أيلول 1991 وتسلّم "أبو محجن" مسؤولية التنظيم، وقعت خلافات بينه وبين ياسين الذي قرّر التعاون مع أسامة الشهابي لتأسيس تنظيم "جند الشام" الذي عُيّن ياسين أميراً عسكرياً له. بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وإصابته في رجله، غادر المخيّم، عام 2015، وتواصل عبر قريبه محمد منصور مع قياديين في تنظيم "داعش"، وأرسل أحد المقرّبين منه، زياد كعوش، إلى الرقة لمناقشة وضع المخيّم مع القياديين "أبو أيوب العراقي" و"أبو محمّد العدناني"، واتفق معهما على إقامة خليّة لـ"داعش" في عين الحلوة يكون ياسين أميرها، وتعيين أمراء للقواطع داخل المخيّم ومجلس شورى، على أن تتولى الخلية مراقبة تحرّكات الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية وتحديد أماكن وجود مخازن أسلحة ووضع خطط لنصب كمائن للعناصر الأمنية اللبنانيّة والتخطيط لاستهداف البنى التحتية. وقد حاول ياسين، عبر محمد الكوتا، تأمين المتفجّرات واستطلاع موقعَين هما، محطّة النفط في الزهراني ومعمل الجية لتوليد الكهرباء، وانتظر موافقة قياديّي "داعش" على العمليّتَين وإرسال الأموال. كما عرض على التنظيم استهداف كازينو لبنان وأحد المطاعم وفنادق في جونية وسوق النبطية والوسط التجاري لبيروت "بهدف ضرب السياحة والاقتصاد اللبناني"، واغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في حينه وليد جنبلاط "لتغذية الفتنة في لبنان والدفع الى وقوع حرب أهلية، باعتبار جنبلاط من أذكى الشخصيات السياسية".

واشارت الصحيفة وفقا لما توصلت اليه التحقيقات  فانه "بعد استطلاع منزلَي جنبلاط في كليمنصو والمختارة، وبسبب التحصينات فيهما، استعاض "عماد عقل" عن الفكرة وخطط لاستهداف مقر قناة "الجديد" بسيارة مفخّخة بسبب هجومها المتكرّر عليه، إلا أنّه اصطدم أيضاً بالإجراءات الأمنية حول القناة بعدما استطلع الكوتا المبنى. ووضع ياسين كلّ التفاصيل الآيلة الى استهداف هذه الأماكن بواسطة حقائب تحتوي على عبوات ناسفة يجري تفجيرها على مراحل، أو بواسطة شاحنات مفخّخة، إلا أنّه كان ينتظر تمويلها قبل أن تلقي مخابرات الجيش اللبناني القبض عليه بعدما دخل عناصرها متخفّين إلى حيّ الطوارئ في المخيم."

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الاخبار": السجن 160 عاماً لأمير "داعش" في عين الحلوة... خطّط لاغتيال جنبلاط وتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بينها تفجير مبنى "الجديد"

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جنبلاط لـ"الجمهورية": "القوات" و"التيار" أجهضا الفرصة وليتحمّلا المسؤولية
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