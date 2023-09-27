"الجمهورية": مهمة لودريان لم تنتهِ بعد... ووعدٌ من الموفد القطري

وقال المسؤول أنّ لودريان سيعود هذه المرّة وفي جعبته دعوة للقوى السياسية الى لقاء على غداء أو عشاء يُقام في مقر السفارة الفرنسية في بيروت، ويكون مناسبة لطرح فكرة معينة والنقاش حولها، مشيرا الى انّ زيارة لودريان الأخيرة لم تؤدِ الى نتيجة، لأنّ الموفد الفرنسي عندما رأى المستشار الرئاسي الأميركي ايموس هوكستين في لبنان ويتجول بين الخط الازرق والروشة وبعلبك، التقط الإشارة، فأسرع في المجيء إلى لبنان من دون خطة متكاملة.

كما أكّد المسؤول، انّ الموفد الفرنسي طرح ببساطة الذهاب الى خيار ثالث، بعدما أبلغ الى الأفرقاء الذين التقاهم، انّه يعتبر أنّ أياً من مرشحي الفريقين سواء الوزير السابق سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد ازعور، لم ينل الغالبية المطلوبة للفوز بالرئاسة، حسب تعبيره.

وفي السياق، علمت "الجمهورية"، انّ الموفد القطري، مستفيداً من زخم دوره في إنجاز ترتيبات عملية استيداع الأموال الإيرانية المفرج عنها، ونقل السجناء بين الاميركيين والإيرانيين، انطلق من حيث تعثر الموفد الفرنسي، فجاء، بصمت، بتطوير فكرة الخيار الثالث قائلاً لمن التقاهم في لبنان: لم تتمكنوا من تأمين الغالبية النيابية لفرنجية ولا لقائد الجيش العماد جوزف عون، فما رأيكم في الذهاب إلى خيار ثالث تتوافقون عليه؟ وطرح اسماً محدداً.

ووعد الموفد القطري، بحسب الصحيفة، بالوقوف الى جانب لبنان والرئيس العتيد، وتقديم المساعدة المالية في اطار خطة للنهوض من الانهيار.