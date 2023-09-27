سائقو الباصات يقطعون الطريق في طرابلس بسبب الاعتداءات على خط جونيه- جبيل

سائقو الباصات يقطعون الطريق في طرابلس بسبب الاعتداءات على خط جونيه- جبيل

افاد مراسل "الجديد" ان سائقي الباصات في طرابلس قطعوا الطريق عند ساحة التل بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال ونقابة السائقين لبعض الوقت وذلك احتجاجا على الاعتداءات التي يتعرضون لها على خط جونيه- جبيل من قبل سائقي باصات سوريين وغير شرعيين ، بحسب تعبيرهم.

و قد طالب رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي والقوى الامنية بالتدخل ورفع الغبن عن السائقين الشرعيين الذين يعملون بعرق جبينهم وطالب القوى الامتيه بالتدخل لرفع المخالفات التي يرتكبها سائقي الباصات غير الشرعية.