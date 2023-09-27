هاشم: لوضع حد للعدوان الجديد في منطقة مزارع شبعا وتحميل المنظمة الدولية وقوات اليونيفيل المسؤولية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "ما يجري على الحدود الجنوبية في منطقة مزارع شبعا محاولة لقضم أجزاء جديدة من الاراضي اللبنانية وتكريس احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذا ما يجب مواجهته وهو عدوان واضح وانتهاك للسيادة الوطنية ويستدعي تحركا سريعا على كل المستويات لوضع حد للعدوان الجديد".