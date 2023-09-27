ملحم الرياشي : مشروع حياد لبنان يجري العمل لتحويله الى اقتراح قانون في مجلس النواب

اعلنت قيادة الجيش ان دورية للعدو الإسرائيلي اقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو.
ملحم الرياشي: متفائل بالوصول الى رئيس للجمهورية في تشرين واللجنة الخماسية ستنجح في ايجاد تقاطع محلي على اسم ... والتسوية هي اتفاق الخاسرين
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن حادث سير مروع وقع صباح اليوم على أوتوستراد صيدا- الزهراني في منطقة الغازية، بين 3 سيارات انقلبت احداها مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.