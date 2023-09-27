ملحم الرياشي : مشروع حياد لبنان يجري العمل لتحويله الى اقتراح قانون في مجلس النواب

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن حادث سير مروع وقع صباح اليوم على أوتوستراد صيدا- الزهراني في منطقة الغازية، بين 3 سيارات انقلبت احداها مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.