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2023-09-27 | 08:15
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عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله لـ"هنا بيروت": كلام جنبلاط ليس نعيًا للمبادرة الفرنسية بل لحث اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية
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