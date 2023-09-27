الجيش ينفّذ عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في بعلبك منطقة الشراونة





أقفلت وحدات من الجيش اللبناني مداخل محلة الشراونة في بعلبك ونفذت عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في المحلة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة