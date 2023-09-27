جيمي جبور: هكذا يتم تهريب السوريين عبر الحدود .. "والجيش عم يتفرّج"

مصادر السفارة الفرنسية لـ "الجديد" عن جولة الموفد القطري: المبادرات حول الملف الرئاسي اللبناني تتكامل ولا تتعارض وهي مُنسّقة من قبل أميركا والسعودية ومصر ولا تعارُض بين المبادرتين الفرنسية والقطرية