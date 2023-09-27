علي حمية: محاولات متكررة لفتح مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية.. ولكنها فشلت

المضحك-المبكي،ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية:

-محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه،ولكنها فشلت!

-النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً !

-استقدمت آلية الضخ لفتحه،ولكنها عجزت!

-العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!

سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث! pic.twitter.com/rGGsGaEQBE