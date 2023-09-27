علي حمية: محاولات متكررة لفتح مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية.. ولكنها فشلت

المضحك-المبكي،ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية:
-محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه،ولكنها فشلت!
-النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً !
-استقدمت آلية الضخ لفتحه،ولكنها عجزت!
-العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!
سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث! pic.twitter.com/rGGsGaEQBE
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 27, 2023
المضحك-المبكي،ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية:
-محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه،ولكنها فشلت!
-النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً !
-استقدمت آلية الضخ لفتحه،ولكنها عجزت!
-العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!
سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث! pic.twitter.com/rGGsGaEQBE