اللقاء بين بن فرحان ولو دريان استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني