تتابعون الحلقة الأولى من برنامج "اعترافات مع ريتا" الآن على الجديد

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".
أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
وقعت جريمة مروعة ضحيتها ام وابنتها والقـاتل هو الزوج ويدعى "ع.ع" ، وبحسب ما افادت المصادر ان القاتل اقدم على ذبح زوجته "ا.ح" وابنته "م.ع" بسبب خلافات عائلية داخل منزلهم في بلاد الاغتراب النرويج ودفنوا هناك.