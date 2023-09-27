تتابعون الحلقة الأولى من برنامج "اعترافات مع ريتا" الآن على الجديد

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".