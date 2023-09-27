الطيران المدني عن طائرة لشركة DHL فيها كسور: حمية شكل لجنة خبراء باشرت بالتحقيق

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".