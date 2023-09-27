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محليات

الطيران المدني عن طائرة لشركة DHL فيها كسور: حمية شكل لجنة خبراء باشرت بالتحقيق

2023-09-27 | 16:03
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الطيران المدني عن طائرة لشركة DHL فيها كسور: حمية شكل لجنة خبراء باشرت بالتحقيق
الطيران المدني عن طائرة لشركة DHL فيها كسور: حمية شكل لجنة خبراء باشرت بالتحقيق

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".

وقال: "أشارت المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، إلى "وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة".

وختم البيان: "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين".
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