الجيش يُعلن تعرّض أحد عناصره للصدم أثناء محاولة إيقاف "فان" يقلّ سوريّين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانيّة

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان، أنّه "بتاريخ 28 / 9 / 2023، أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريّين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات الآلية".



