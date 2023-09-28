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محليات

وسيم منصوري : الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف

2023-09-28 | 04:24
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وسيم منصوري : الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف
وسيم منصوري : الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف
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وسيم منصوري : الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف

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