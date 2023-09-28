مولوي بحث مع نائبة في البرلمان الأوروبي ملف النزوح السوري
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم ،النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري.
والتقى النائب اكرم شهيب وبحث معه في الاوضاع العامة، اضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة الجبل.
ثم بحث مع النائب وائل ابو فاعور في شؤون منطقة البقاع الغربي وراشيا.