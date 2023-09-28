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محليات

الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف على رأس الأكاديمية الفرنسية

2023-09-28 | 10:39
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الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف على رأس الأكاديمية الفرنسية
الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف على رأس الأكاديمية الفرنسية

بعد اقتراع جرى بعد ظهر اليوم أُعلن عن فوز الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف بمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية.

 وقد كان معلوف والكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان المرشحين الوحيدين لمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية خلفا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في آب الماضي.

وأمين معلوف البالغ من العمر 74 عاما كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز على جائزة غونكور عام 1993 عن روايته "Le Rocher de Tanios" ("صخرة طانيوس")، وكان مرشحا معلنا منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المُستلهمة من الشرق، وركز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات.

الى ذلك وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد كانت شخصية معلوف تحظى بالإجماع تقريبا، فهو منخرط جدا في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها عام 2011، وله أفضلية بأمور عدة أبرزها أن تبوؤه منصب أمين سر دائم للأكاديمية كان ليحظى بتقدير إيلين كارير دانكوس.

يدير الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية هذه المؤسسة المُدافعة عن اللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل المنصب منذ عام 1634 سوى 32 شخصا.

وتتمثل إحدى مهام الأمين العام الدائم المقبل في ضمان الاستدامة المالية للأكاديمية التي يشير تقرير أصدره عام 2021 ديوان المحاسبة ويُعنى معهد فرنسا به، إلى أنها غير مضمونة. ومن بين المهام الأخرى، السعي إلى استقطاب مرشحين ذوي قيمة كبيرة. فإيلين كارير دانكوس لم تنجح دائما في محاولاتها تشجيع أو تأييد ترشيحات كتاب أصغر سنا يحظون بشعبية، إذ لم يستجب ميشيل ويلبيك لدعواتها غير المباشرة، فيما استُبعد كتاب من أمثال فريديريك بيغبيديه وبونوا دوتورتر.

وفي تموز الماضي أنهى أعضاء الأكاديمية النظر في كلمات الطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية التي تضم ما يقرب من ضعفَي عدد الكلمات الموجودة في النسخة الثامنة.

ومع أن قاموس الأكاديمية يلقى معارضة لغويين كثيرين يأخذون عليه طابعه المتزمت، يُعدّ أداة قيمة لمتابعة تطور اللغة الفرنسية. ومختلف إصداراته مُتاحة مجانا عبر الإنترنت.

وتضم الأكاديمية 40 مقعدا يشغل 28 منها رجال وسبعة عائدة لنساء، فيما ثمة خمسة مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات.

الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف على رأس الأكاديمية الفرنسية

محليات

امين معلوف

الأكاديمية الفرنسية

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