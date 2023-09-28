سياسيون ودبلوماسيون يهنّئون معلوف بانتخابه اميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الكاتب اللبناني- الفرنسي امين معلوف بانتخابه امينا عاما للأكاديمية الفرنسية.

ووجه ميقاتي الى معلوف برقية جاء فيها: "تلقيت كسائر اللبنانيين في الوطن وفرنسا وبلدان الانتشار باعتزاز كبير خبر إنتخابكم أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية. ان ثقافتكم المتعددة الهويات والتجارب الانسانية العميقة التي اغنت مؤلفاتكم ودوركم في نشر اللغة الفرنسية والقيم التي تحملها ساهمت في تبوئكم هذا المركز الرائد بين الخالدين ."

واضاف: "إن لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا يعتز ويفتخر بذلك اللبناني القادم من كفرعقاب والذي يمثل في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها وطنه الام منارة إشعاع وامل لمستقبل مشرق .لك وللعزيزة أندره و ولجميع اللبنانيين احر التهاني "."

بدوره كتب السفير السعودي وليد البخاري عبر حسابه على منصة "اكس" وقال: "نُبارك للكاتب والروائي اللبناني-الفرنسي أمين معلوف صاحب الرواية الاستشرافية، انتخابه أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية، وهو المُفكِّر الذي يرى أن شرط النَّجاة أن نصبح راشدين، وأن تنضج البشرية."

كما توجه الرئيس فؤاد السنيورة بالتهنئة الحارة الى "اللبنانيين مقيمين ومغتربين، لانتُخاب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية".

وقال: "الأخ والصديق امين المعلوف رفع اسم لبنان عاليا في الاعالي، لان دولة ونظاما اتاحا له الابداع بحرية ومن دون قيود في ظل حياة مدنية ثقافية وفكرية راقية، بعيدا عن السيطرة والتسلط ومصادرة حقوق الانسان".

واضاف السنيورة : "إن نجاح امين معلوف في الوصول الى هذا الموقع الكبير والمهم في الثقافة العالمية والأوروبية والفرنسية، يكشف عن وجه لبنان ومستواه الحقيقي والمنصف والمبدع".

وختم: "شكرا فرنسا شكرا امين معلوف، وهذا دليل إضافي ان لبنان سيبقى حرا متألقا مبدعا كما يريده ابناؤه، طالما تأمنت له الظروف المناسبة لما يستحقه بلد الحريات والعيش المشترك واحترام حقوق الانسان".

بدوره هنأ النائب طوني فرنجية معلوف فقال عبر حسابه على منصة "أكس" : "أحببتَ لبنان فزرعت قيمه ويومياته في كل العالم. أمين معلوف أهديتنا الأمل، فلك منا تحيّة شكر من قلب بلدك وأرضك. ألف مبروك للبنان ولفرنسا التي احتضنت أمين معلوف وقدّرت عطاءاته."

بدوره قال رئيس حزب الكتائب سمي الجميل عبر منصة "اكس": "مش غريب على أمين معلوف انو يتربع على عرش اللغة الفرنسية، من صخرة طانيوس وغونكور إلى الأكاديمية الفرنسية، رحلة نجاح لا تثمّن. مبروك للكاتب والروائي اللبناني-الفرنسي يلي خلق وتعلّم وربي في لبنان #أمين_معلوف لانتخابو لمنصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية، هيك أخبار مش بس بتحسسنا بفخر كبير إنما أيضا بتعطينا أمل باللبنانيين المتفوقين وراء البحار وبقدرتن على إلهامنا لصناعة مستقبل أفضل متى حققنا شوية إستقرار ونموّ."

من جهته قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر حسابه على منصة "أكس": " انتقل قلمه، الرابط بين الشرق والغرب، من عالم الصحافة الى فضاء الرواية، وحفرت كلمات كتبه في الاذهان افكاراً عن الديمقراطية، الهجرة وحضارات الشعوب. فخر لنا ان يتصدر اسم الكاتب اللبناني -الفرنسي امين معلوف عناوين الصحف العالمية واللبنانية وكافة وسائل الاعلام ،امينا عاما دائما للاكاديمية الفرنسية."

اما النائب فؤاد مخزومي فكتب على منصة "أكس": "نبارك للأديب والروائي اللبناني أمين معلوف انتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية. إنجاز جديد يرفع اسم لبنان عاليا، ويضاف إلى لائحة إنجازات اللبنانيين المبدعين والمتألقين عالميا".

وفي السياق عينه كتب النائب نعمة افرام على منصة "أكس": "كل الفخر والاعتزاز بانتخاب الروائي والأديب والمفكر اللبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية إحدى أقدم وأرقى المؤسسات الثقافية واللغوية في العالم. إن في تولي معلوف لهذه المهمة استعادة لدور لبنان الذي لطالما شكلت الثقافة فيه مكونا جينيا حضاريا. ألف مبروك".

و كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "هكذا تعوّدنا على اللبنانيين دومًا يحملون الثقافة والمعرفة أينما حلّوا! نفتخر بهم وآخرهم الأديب ‎أمين معلوف ، ونبارك له بانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية".

بدوره قال النائب غسان سكاف عبر حسابه على منصة "أكس": "‏حبذا لو نقتدي في لبنان بسلوك الأكاديمية الفرنسية، وننجز استحقاقاتنا في مواعيدها وبالصورة الناصعة التي تتلاءم مع الموقع. أمين معلوف وجه لبنان الحقيقي واسم بحجم وطن، بك نفتخر ونعتز أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية".

كما بارك وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس لأمين معلوف بانتخابه امينا عاما للاكاديمية الفرنسية، وقال: "بفخر واعتزاز نبارك للمفكر والاديب اللبناني امين معلوف بهذه المهمة الحضارية والدور الانساني الكبير. هذا هو لبنان الأدب و الثقافة والفكر".