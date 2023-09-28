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بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
2023-09-28 | 15:44
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بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
لمتابعة التفاصيل:
قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر الاستكشاف قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية.pdf
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