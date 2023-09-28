بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:

بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط: