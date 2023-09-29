واعتبر المصدر أن إعطاء تفسيرات للزيارة خارج الإطار العسكري وتقديم المساعدة هو من باب التكهنات والتحليلات التي تحفل بها الساحة اللبنانية، والقول إن الثكنة ملاصقة للسفارة الإيرانية والبناء على ذلك في وضع سيناريوهات وتدبيج رسائل فإنه من السخف بمكان، لأن إيران والولايات المتحدة الأميركية يتواصلان بالمباشر وغير المباشر، وآخر نتائج المفاوضات تبادل سجناء وإفراج عن ودائع، إلا أن المخيلة اللبنانية واسعة لدرجة أنها تعبر عن حقيقة الخواء الذي تعيشه الساحة السياسية اللبنانية.

وقال لصحيفة "الأنباء الكويتية" إن حزب الله سرب خبر زيارة القائد الأميركي إلى ثكنة الجيش في الضاحية الجنوبية والمجاورة لمبنى السفارة الإيرانية للتشويش على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.