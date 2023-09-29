الجيش اللبناني : تحرير بديع الحاج وتوقيف المخطِّط لعملية خطفه في البقاع الغربي

كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف بتاريخ 29/9/2023 على الأوتستراد العربي، وتم دهم منزل الموقوف في بلدة كامد اللوز وضبط أسلحة وذخائر حربية.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.