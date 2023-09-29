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محليات

التقدمي الإشتراكي: ندين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويهدف إلى تشويه حراك السويداء

2023-09-29 | 06:10
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التقدمي الإشتراكي: ندين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويهدف إلى تشويه حراك السويداء
التقدمي الإشتراكي: ندين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويهدف إلى تشويه حراك السويداء

أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه :

"يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي موقفه المبدأي السياسي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه المشروعة المُوحَّدة بالحرية والعدالة والكرامة، فإنّه يدين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويثير النعرات، كالذي صدر عن مروان كيوان والبعض سواه، والذي يهدف إلى تشويه صورة الحراك الجاري في السويداء كما في باقي المناطق السورية". 

وأضاف البيان : "يجدّد الحزب توجيه التحية إلى سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ومواقفه الحريصة على وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، والمتنبّه لمخاطر الاستغلال الممكن لهذا الحراك من أصحاب مشاريع التقسيم ومحاولات الفتنة المذهبية والمناطقية".

كما تابع البيان : "يُنوّه الحزب بالمواقف والإيضاحات التي يتولى التعبير عنها الناشط ماهر شرف الدين، التي تضع تحركات أهالي السويداء في سياقها السياسي والوطني الصحيح في مواجهة نظام الاستبداد، وفي رفض الفتنة والتقسيم على السواء"

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التقدمي الإشتراكي

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