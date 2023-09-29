معلومات "الجديد": جديد اللائحة المتداولة من القطري تَوجُّه احد افرادها وهو النائب نعمة افرام الى القاهرة صباح اليوم وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرحلة ستحط رئاسياً في عاصمة اخرى ام انها رحلة عمل