ايلول الشهر الاكثر سخونة على الاطلاق في عدد من المدن الاوروبية



اشارت "وكالة الصحافة الفرنسية"، الى ان شهر ايلول كان الاكثر سخونة في تاريخ فرنسا بعد عامين تقريبا سجلا درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية.



ويتقاطع هذا الواقع الذي ينطبق على فرنسا حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تكون نهاية العام أكثر دفئا من المعتاد، مع الملاحظات الحديثة حول العالم الذي حطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة الفصلية خلال فصل الصيف الشمالي وربما يشهد العام الأكثر سخونة في التاريخ.



وهذا الوضع الاستثنائي تنتج عنه كوارث طبيعية اكثر قسوة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق في جميع القارات خلال هذه الفترة تحديدا مع عواقب كارثية أوقعت خسائر بشرية ومادية على الاقتصاد والبيئة.



وسجل في سويسرا ان "شهرا ايلول ايضا كان الاكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1864 (3,8 درجات اعلى من المعتاد بين عامي 1991-2020)"، كما ذكر مرصد الاحوال الجوية السويسري على منصة اكس.



من جهتها قالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن "إسبانيا، التي تواجه جفافا تاريخيا منذ عامين، سجلت نقصا في هطول الأمطار بنسبة 12% خلال السنة الهيدرولوجية حتى نهاية أيلول".



واشار روبن ديل كامبو المتحدث باسم الوكالة انه "بين بداية تشرين الاول 2022 ونهاية ايلول 2023، وصل المعدل الوطني لهطول الأمطار في البلاد إلى 561 لترا لكل متر مربع".