مراسلة "الجديد": إدارة قرى الأطفال (SOS) فرع كفرحي البترون اتخذت قرارا بالاقفال نهائياً من دون التقيّد بالمهل القانونية المطلوبة



اتخذت إدارة قرى الأطفال (SOS) فرع كفرحي البترون قرارا بالاقفال نهائياً، وتم ابلاغ الموظفين بذلك بلا تقيّد بالمهل القانونية المطلوبة

هذا إضافة إلى الضرر المعنوي الذي لحق بالأطفال بحسب متابعين للقضيّة الذين يؤكّدون أن ذريعة عدم توفّر المال غير دقيقة.



