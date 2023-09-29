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محليات

الجيش: إحباط محاولة تسلل 1300 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية

2023-09-29 | 11:35
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الجيش: إحباط محاولة تسلل 1300 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية
الجيش: إحباط محاولة تسلل 1300 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية".
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الجيش: إحباط محاولة تسلل 1300 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية

محليات

الجيش اللبناني

الحدود اللبنانية - السورية

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