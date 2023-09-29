الجيش: إحباط محاولة تسلل 1300 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية





صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية".