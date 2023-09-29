النائب أديب عبد المسيح يختتم جولة واشنطن بلقاء غولدريتش

من ضمن جولته لعدة ولايات أميركية استهلها من لوس أنجلوس كاليفورنيا، اختتم النائب أديب عبد المسيح زيارته للعاصمة واشنطن بلقاء نائب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إيثان غولدريتش و عرض معه آخر المستجدات في لبنان، منها الملف الرئاسي، خطة الإصلاح و مشكلة النزوح السوري في لبنان.



في هذا السياق، نقل عبد المسيح عن المسؤول الأميركي ما يلي:



أولاً : "أن الوقت قد حان لتنحي المرشحين الحاليين و إعطاء الفرصة أمام مرشحين آخرين لكن واشنطن لن تدخل في سباق الأسماء و ستكون عودة للودريان في هذا السياق."



ثانياً : "المشكلة الرئاسية كما الإصلاح و مفاوضات صندوق النقد الدولي هي مسائل لبنانية بحتة و يجب أن تحل داخليا و بأسرع وقت."



ثالثاً :" حل المشكلة السورية هو بعيد المنال و يجب على لبنان إيجاد الحلول بعيدا عن الأزمة السورية."



رابعاً :" ستكون لنا جولة في لبنان خلال شهر كانون الأول و أتمنى أن يكون للبنانيين رئيسا في هذا الوقت."



و قد حضر الإجتماع مسؤولة مكتب لبنان و الأردن في وزارة الخارجية.



هذا وكان النائب أديب عبد المسيح قد التقى في وقت سابق الفريق المسؤول عن الملف اللبناني في صندوق النقد الدولي و تباحثوا في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و أهميتها في الإصلاحات المطلوبة كما فصلوا جميع السيناريوهات المطروحة لإستعادة حقوق المودعين المستحقة.



كما التقى عبد المسيح أعضاء من الكونغرس الأميركي و مسؤولة الملف اللبناني في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالإضافة إلى مجموعة من مكاتب الإستشارات و البحوث الاستراتيجية و الدفاعية.