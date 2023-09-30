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محليات

"الأخبار": القضاة الأربعة يمتنعون عن تنفيذ قرار رزق الله

2023-09-30 | 01:12
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&quot;الأخبار&quot;: القضاة الأربعة يمتنعون عن تنفيذ قرار رزق الله
"الأخبار": القضاة الأربعة يمتنعون عن تنفيذ قرار رزق الله

علمت صحيفة "الأخبار" أنّ مسألة تكليف القاضي وائل صادق بالحلول في مركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بعد تقاعد القاضي شربل أبو سمرا في 9 تشرين الثاني المقبل، قد طويت.

 وعلم أنّ قضاة التحقيق الأربعة في دائرة التحقيق في بيروت: فؤاد مراد وبلال حلاوي وفريد عجيب وروني شحادة وهم أعلى في الدرجة والأقدمية من زميلهم صادق، رفعوا كتابا إلى الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله أعلنوا فيه امتناعهم عن تنفيذ مضمون قراره بتكليف صادق بترؤس دائرة التحقيق، لمخالفته القانون، وعدم الالتزام به، والامتناع أيضًا عن تسجيل أيّ دعوى أو أيّ إحالة ترد إلى أقلامهم بواسطة قاضي التحقيق الأوّل المكلّف ريثما يتمّ الرجوع عن القرار.

وبحسب المعلومات، وفق ما اشارت "الاخبار" فإنّ هذا الكتاب سجّل في ديوان كلّ من وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وهيئة التفتيش القضائي وقلم القاضي رزق الله. وتسلّح القضاة الأربعة بالمادتين 35 و36 من قانون تنظيم القضاء العدلي اللتين تنصّان على اعتبار رئيس الدائرة القضائية رئيس الغرفة الأعلى درجة. وعند تساوي الدرجات، يكون الرئيس أو القاضي الأقدم عهداً في القضاء، وعند تساوي الأقدمية الأكبر سنًّا. كما أرسل صادق كتابًا اعتذر فيه عن عدم قبول المهمّة المسندة إليه بالتكليف.

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