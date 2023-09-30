الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"الاخبار": إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضدها ... هل تجمّد حسابات السفارة اللبنانية في روما؟

2023-09-30 | 01:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الاخبار&quot;: إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضدها ... هل تجمّد حسابات السفارة اللبنانية في روما؟
"الاخبار": إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضدها ... هل تجمّد حسابات السفارة اللبنانية في روما؟

أكدت مصادر معنية لصحيفة "الأخبار" أن سفارة لبنان في إيطاليا قد تكون عرضة لإجراءات حجز لحساباتها المالية من قبل السلطات القضائية الإيطالية.

 وقالت المصادر إن الخطوة مرتبطة بطريقة تعامل لبنان مع حكم قضائي صدر لمصلحة موظفة سابقة في السفارة، ادّعت سابقاً على السفارة اللبنانية بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها.

وبحسب الصحيفة فقد كان خمسة موظفين سابقين في السفارة، بلغوا سنّ التقاعد هذا العام، قد ادّعوا بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون الإيطالي، والذي ينصّ على أنّ أيّ موظّف يقيم في إيطاليا، مهما كانت جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل.

وفي السياق اضافت الصحيفة، عُلم أن إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضد السفارة اللبنانية في روما. وفي 25 آب الماضي، أحالت وزارة الخارجية الإيطالية إلى السفارة أمر الدفع الصادر عن الجهات القضائية، ما يعني أن الحكم صدر لمصلحة الموظّفة. وفي حال تمنّع السفارة عن دفع المستحقات، فإن السلطات القضائية تلجأ عادة الى وضع إشارة على أصول السفارة المالية، وتقرر تجميد حسابات السفارة في المصارف الإيطالية.

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية إن الموظفين سبق لهم أن طلبوا من السفارة عدم التصريح عنهم، كي لا يضطرّوا الى دفع الضرائب المتوجبة، وإنهم عندما انتهى عملهم مع السفارة قبضوا كامل مستحقاتهم. ونفت المصادر وجود مشكلة مع السلطات الإيطالية.

مقالات ذات صلة
"الاخبار": إحدى الموظفات رفعت دعوى قضائية ضدها ... هل تجمّد حسابات السفارة اللبنانية في روما؟

محليات

وزارة الخارجية

السفارة اللبنانية

روما

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس بلا اي جدوى
"الأخبار": القضاة الأربعة يمتنعون عن تنفيذ قرار رزق الله

اقرأ ايضا في محليات

سامي كليب : سليمان فرنجية يدرك ان هناك عقماً بالاستمرار بالترشح وهو قال "انا مستعد للانسحاب ولكن"..
Play
05:27
Play

سامي كليب : سليمان فرنجية يدرك ان هناك عقماً بالاستمرار بالترشح وهو قال "انا مستعد للانسحاب ولكن"..

سامي كليب : سليمان فرنجية يدرك ان هناك عقماً بالاستمرار بالترشح وهو قال "انا مستعد للانسحاب ولكن"..

05:27

سامي كليب : سليمان فرنجية يدرك ان هناك عقماً بالاستمرار بالترشح وهو قال "انا مستعد للانسحاب ولكن"..

سامي كليب : سليمان فرنجية يدرك ان هناك عقماً بالاستمرار بالترشح وهو قال "انا مستعد للانسحاب ولكن"..

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023