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محليات

"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس بلا اي جدوى

2023-09-30 | 01:38
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&quot;الجمهورية&quot;: بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس بلا اي جدوى
"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس بلا اي جدوى

اكدت مصادر عين التينة لصحيفة "الجمهورية" انّ "رئيس المجلس نبيه بري اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية."

ولفتت المصادر الى ان بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة".

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محليات

نبيه بري

مجلس النواب

الانتخابات الرئاسية

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