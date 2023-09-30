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محليات

مصادر "الثنائي" لـ"الجمهورية": صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر

2023-09-30 | 01:51
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مصادر &quot;الثنائي&quot; لـ&quot;الجمهورية&quot;: صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر
مصادر "الثنائي" لـ"الجمهورية": صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر

قالت مصادر ثنائي حركة "امل" و"حزب الله" لصحيفة "الجمهورية": "التزَمنا من البداية مع الوزير سليمان فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل".

واضافت المصادر: "لماذا يرفضون سليمان فرنجية، ألأنه لبناني ماروني وطني وابن بيت سياسي يتمتّع بتاريخ وطني اصيل، واكد انه على مسافة واحدة من الجميع وسيكون رئيسا لكل اللبنانيين."

وتابعت المصادر: "ما نريده فقط هو أن يقولوا لنا من هو مرشحهم، فلا مرشح لديهم. تقاطعوا على جهاد ازعور من باب النكاية، ثم قطعوه في اول الطريق وانصرفوا عنه. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون رئيسا، يريدون ان نولّيهم علينا ونسلّمهم البلد ويَرهنوه لخياراتهم التخريبية المدمرة. فليفعلوا ما يشاؤون، لن نعطيهم البلد بل لن نسمح لهم بذلك، فلقد صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر".

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الثنائي الشيعي

سليمان فرنجية

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