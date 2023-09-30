عدنان منصور : مخالفات عدة في السفارات اللبنانية بالخارج وعلى "الخارجية" اتخاذ الاجراءات الصارمة

سامي كليب لـ"الجديد": لم يتم الاتفاق بعد حتى هذه اللحظة على بديل جدي او على اسماء جدية مطروحة واسم سليمان فرنجية سقط فيما اسم جوزيف عون فلا يزال هناك نقاش بشانه فلم نرَ اعتراضاً دولياَ او اقليميا على اسمه