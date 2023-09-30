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سامي كليب : من اهمية قناة "الجديد" ان سيدات في المواقع الاساس فيها وهذا أمر مميز
2023-09-30 | 04:59
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سامي كليب : من اهمية قناة "الجديد" ان سيدات في المواقع الاساس فيها وهذا أمر مميز
سامي كليب : من اهمية قناة "الجديد" ان سيدات في المواقع الاساس فيها وهذا أمر مميز
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سامي كليب لـ"الجديد": لم يتم الاتفاق بعد حتى هذه اللحظة على بديل جدي او على اسماء جدية مطروحة واسم سليمان فرنجية سقط فيما اسم جوزيف عون فلا يزال هناك نقاش بشانه فلم نرَ اعتراضاً دولياَ او اقليميا على اسمه
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اهمية
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