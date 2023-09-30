الخارجية اللبنانية تدين الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في باكستان

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في اقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في جمهورية باكستان الاسلامية وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.

