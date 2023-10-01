تأخر انطلاق عملية انتخاب 7 اعضاء للمجلس الاسلامي الشرعي في طرابلس بسبب عدم اكتمال النصاب

تأخر إنطلاق عملية انتخاب 7 أعضاء للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي كان من المفترض أن تبدأ عند التاسعة صباحا في دار الفتوى في طرابلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اي حضور ثلاثي أعضاء الهيئة الناخبة المؤلفة من 134 ناخباً.