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محليات

تأخر انطلاق عملية انتخاب 7 اعضاء للمجلس الاسلامي الشرعي في طرابلس بسبب عدم اكتمال النصاب

2023-10-01 | 03:01
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تأخر انطلاق عملية انتخاب 7 اعضاء للمجلس الاسلامي الشرعي في طرابلس بسبب عدم اكتمال النصاب
تأخر انطلاق عملية انتخاب 7 اعضاء للمجلس الاسلامي الشرعي في طرابلس بسبب عدم اكتمال النصاب

تأخر إنطلاق عملية انتخاب 7 أعضاء للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي كان من المفترض أن تبدأ عند التاسعة صباحا في دار الفتوى في طرابلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اي حضور ثلاثي أعضاء الهيئة الناخبة المؤلفة من 134 ناخباً.

وحضر إلى دار الفتوى عدد من أعضاء الهيئة الناخبة ومرشحون وهم ينتظرون ان يصل عددهم إلى 67 وهو نصاب المرحلة الثانية لتبدأ العملية الانتخابية.

 ويتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا توزعوا على لائحة مكتملة من 7 مرشحين، فيما قرر 12 مرشحا خوض المعركة دون لوائح وبتحالفات منفردة. 

 وبحسب المديرية العامة للأوقاف، فإن باب الاقتراع يقفل عند الواحدة ظهرا لتنطلق بعدها عملية الفرز واعلان النتائج. 
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