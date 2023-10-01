الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
11:02
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
10:44
توفيت بطريقة غريبة ... صدمتها طائرة أثناء عملها!
10:42
عصابة "دكتور فؤاد"... ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى!
05:03
خلال جلسة محاكمته.. ترامب يطلب "طعامه المفضل" وصورة توّثق الحدث
02:56
الأولى من نوعها في أوكرانيا.. بناء مدرسة تحت الأرض
محليات
جوني منير : "باسيل عامل هستيريا على جوزيف عون"
2023-10-01 | 05:52
A-
A+
جوني منير : "باسيل عامل هستيريا على جوزيف عون"
جوني منير : "باسيل عامل هستيريا على جوزيف عون"
مقالات ذات صلة
جوني منير : أقولها بالمعنى السياسي "القطري أعطى فرنجية رشوة"
سامي كليب لـ"الجديد": لم يتم الاتفاق بعد حتى هذه اللحظة على بديل جدي او على اسماء جدية مطروحة واسم سليمان فرنجية سقط فيما اسم جوزيف عون فلا يزال هناك نقاش بشانه فلم نرَ اعتراضاً دولياَ او اقليميا على اسمه
"النهار" عن الرئيس عون : بوجود برّي لن يرى باسيل الرئاسة
جوني منير : "باسيل عامل هستيريا على جوزيف عون"
محليات
"باسيل
هستيريا
جوزيف
عون"
العودة الى الأعلى
وزير الداخلية أدلى بصوته في انتخابات المجلس الشرعي الأعلى في طرابلس: نتمنى أن يكون الخيار الافضل لما فيه مصلحة لبنان
وزير الداخلية أدلى بصوته في انتخابات المجلس الشرعي الأعلى في طرابلس: نتمنى أن يكون الخيار الافضل لما فيه مصلحة لبنان
اقرأ ايضا في محليات
13:40
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يسعى مع المصارف لإطلاق القروض للمواطنين من جديد
13:40
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يسعى مع المصارف لإطلاق القروض للمواطنين من جديد
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
13:13
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية
13:13
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية
يحدث الآن
محليات
13:40
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يسعى مع المصارف لإطلاق القروض للمواطنين من جديد
محليات
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
نشرات الطقس
13:26
النشرة الجوية 03-10-2023
زوارنا يقرؤون الآن
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
2023-08-04
اليكم حقيقة اقدام شيرين عبد الوهاب على انـ ـهاء حياتها
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
05:48
عبير نعمة تتحدث بتأثر عن ابنتها يارا: شخصية استثنائية
09:53
تعميم جديد لمصرف لبنان "لعدم فرض ضرائب جديدة على هذه الحسابات"
2023-10-02
صورة لـ نادين الراسي برفقة حبيبة طليقها تثير الجدل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
13:26
النشرة الجوية 03-10-2023
13:13
مقدمة النشرة المسائية
06:30
نقولا ناصيف : من الضروري فتح البحر وإقفال الجرود لضبط النزوح السوري
05:14
نقولا ناصيف : "بدي نص الدولة" هذا ما قاله حزب الله وفي هذه الحالة قد يفكّر بالتنازل عن فرنجية
04:53
أنطوان فرح : أموال بلغت أكثر من مليار دولار أنفقتها الحكومة اللبنانية وهذا ما حصل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
فن
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
محليات
02:31
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد!
محليات
02:31
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد!
محليات
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
محليات
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
محليات
01:47
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
محليات
01:47
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
محليات
09:53
تعميم جديد لمصرف لبنان "لعدم فرض ضرائب جديدة على هذه الحسابات"
محليات
09:53
تعميم جديد لمصرف لبنان "لعدم فرض ضرائب جديدة على هذه الحسابات"
محليات
05:14
نقولا ناصيف : "بدي نص الدولة" هذا ما قاله حزب الله وفي هذه الحالة قد يفكّر بالتنازل عن فرنجية
محليات
05:14
نقولا ناصيف : "بدي نص الدولة" هذا ما قاله حزب الله وفي هذه الحالة قد يفكّر بالتنازل عن فرنجية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023