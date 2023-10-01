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محليات

بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"

2023-10-01 | 08:49
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بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. &quot;لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية&quot;
بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"


تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في منطقة اللبوة أثناء احتجاجات على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي للجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1/ 10/ 2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/ 9/ 2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وتؤكد أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.
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بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"

محليات

الجيش اللبناني

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