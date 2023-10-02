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محليات

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 2-10-2023

2023-10-02 | 01:19
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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 2-10-2023
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 2-10-2023

النهار

تلقى مرجع أمني تقريراً خطيراً يفيد بوجود مخطط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى "حزب الله" في عقر داره.

عُلم أن سفراء دول الخماسية يلتقون مرجعيات سياسية لاستمزاج آرائهم ومواقفهم ونقلها إلى دولهم، والسؤال المطروح: لماذا تقبلون بهذا المرشح وليس ذاك؟

يلاحظ أن دولاً أوروبية ومؤسسات أممية وإنسانية أوقفت بشكل نهائي دعمها لبعض الجمعيات، والمراجعون منها يتلقون إجابة واحدة: سنعاود الاتصال بكم بعد انتخاب الرئيس، ونحن نراقب وضع بلدكم وبعدها لكل حادث حديث.

يؤكد أكثر من مطّلع على ما يحيط بالقطاع التعليمي الرسمي أن هذا العام سيكون أشبه بقنابل موقوتة مالياً، إلى أعداد التلامذة السوريين ومعاناة المعلمين.

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الجمهورية

قال سفير دولة غربية إن الخطورة في لبنان ليست من الوضع الأمني لأن القوى الأمنية اللبنانية جاهزة دائماً بل من الإنهيار المالي.

قال نائب حزبي إن العلاقة مع رئيس تيار سياسي بلغت حداً لم يعد في الإمكان العودة بها الى سابق عهدها.

وصف مسؤولون مؤسسات ناشطة في لبنان خصوصاً في ملف النازحين، بـ"الكوليرا" التي تهدّد الهوية اللبنانية في صلب وجودها.

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اللواء

أدت إنتخابات أعضاء المجلس الشرعي في بيروت والمناطق إلى عملية خلط أوراق واسعة في التحالفات وعلاقات التنسيق بين مرجعيات روحية وقضائية ورجال دين ستظهر نتائجها في أداء المجلس الجديد!

أكد رئيس حزب ناشط أمام زواره عدم إمكانية وصول موظف غير مدني إلى الرئاسة الأولى «إلاّ على جسدي»، over my body!

أبلغ الموفد القطري القيادات التي التقاها بأنه يتحرك ضمن فترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المكَلَّف بها، وسيتحمل الفرقاء اللبنانيون المعرقلون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من إجراءات من عواصم القرار الدولي!

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نداء الوطن

يتردد أنّ وزيراً لقطاع حيوي انتقد خلال جلسة لجنة البيئة النيابية رئيس الحكومة متهماً إياه بنفخ اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى 22 الف مليار في مشروع موازنة 2024 معتبراً أنّ هذه الاعتمادات أُخذت من اعتمادات تنظيف مجاري الأنهر وصيانة الطرقات محملاً إياه مسؤولية أي فيضان قد يحدث خلال موسم الأمطار.

يُقال إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حمّل خلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي مجلس النواب مسؤولية عدم اقرار القوانين الإصلاحية وقد وصف السياسة التشريعية بأنها ترقيعية.

تفيد المعلومات أنّ بعض الشخصيات السياسية التي هرّبت أموالها قبل وخلال الأزمة الى الخارج، تقوم بإدخال هذه الأموال عبر استيراد شحنات من السيارات من أوروبا.

 

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البناء

قال مسؤول عراقي بارز إن كلام رئيس الحكومة عن عدم الحاجة لبقاء القوات الأميركية في العراق هو نتاج مناقشات مشتركة مع الأميركيين جرت في واشنطن خلال الأسبوع الماضي على مستوى وزراء الدفاع وكبار العسكريين، كانت وجهتها التمهيد للإعلان نهاية العام عن تنفيذ المهمة والانسحاب من العراق وسورية ضمناً، ولم يستبعد أن تكون الرغبة الأميركية في سياق حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية وتسهيل التفاوض مع إيران أو نتيجة له.

قال دبلوماسي سابق إنه في سياق نقاشاته حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني سأل دبلوماسية أميركية بارزة عن المرشح المفضل لدى واشنطن، وعما إذا كان قائد الجيش فأجابت أن كل الترشيحات الحالية لها مهمة واحدة وهي إسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وعندها يبدأ التفاوض على الملفات العالقة، خصوصاً التهدئة الحدودية وبعد الاتفاق يمكن لأي اسم يضمن التفاهمات أن يكون رئيساً ويعود الأمر بين اثنين فرنجية وقائد الجيش.

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الأنباء

 
تحوّلات كبرى يبدو أن لبنان خارجها ولا مؤشرات الى انضمامه قريباً.
 
حملة غير بريئة تساق في الأيام الأخيرة وتداعياتها تتخطى الاستحقاقات.
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