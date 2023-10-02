الجمهورية: اللجنة الخماسية لا تملك قوة الدفع اللازمة لإحداث خرق في جدار الازمة الرئاسية
أشارت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية، إلى ان "اللجنة الخماسية لا تملك قوة الدفع اللازمة لإحداث خرق في جدار الازمة الرئاسية اللبنانية لأنّ قرار محاصرة لبنان وخنقه لم يرفع بعد، وبالتالي ان الازمة الرئاسية هي جزء من معضلة أكبر لم تنضج ظروف إيجاد حل لها".
وأضافت الصحيفة، بأنه "في مقابل هذا المشهد القاتم، تستمر معاناة اللبنانيين من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية، من دون أي خطة جدية لمعالجته. وتتبارى القوى السلطوية والسياسية في الثرثرة علانية ولا تفعل شيئاً في الواقع".