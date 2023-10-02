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محليات

وزير الخارجية: القرار الدولي يتلخص بألا عودة للنازحين

2023-10-02 | 01:29
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وزير الخارجية: القرار الدولي يتلخص بألا عودة للنازحين
وزير الخارجية: القرار الدولي يتلخص بألا عودة للنازحين

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لصحيفة الجمهورية، بعد مشاركته مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للامم المتحدة واللقاءات التي عقداها مع زعماء وممثلي الدول، انّ "القرار الدولي يتلخص بأن «لا عودة للنازحين» ولن يدفعوا لهم اذا عادوا، فيفضّل النازح عندها البقاء حيث هو".

وكشف بو حبيب ان "دول الغرب مهتمة اكثر بالوضع في اوكرانيا"، وقال رداً على سؤال عن البدائل التي يمكن ان يلجأ اليها لبنان وسوريا: سندرس البدائل، وهناك فريق مختص في وزارة الخارجية يقوم بوضع الاقتراحات، وسنبحثها خلال زيارة دمشق بعد عودتي، ونستمع الى المقترحات السورية البديلة.
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عبدالله بوحبيب

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