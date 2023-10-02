وزير الخارجية: القرار الدولي يتلخص بألا عودة للنازحين

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لصحيفة الجمهورية، بعد مشاركته مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للامم المتحدة واللقاءات التي عقداها مع زعماء وممثلي الدول، انّ "القرار الدولي يتلخص بأن «لا عودة للنازحين» ولن يدفعوا لهم اذا عادوا، فيفضّل النازح عندها البقاء حيث هو".