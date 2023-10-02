نداء الوطن: التحرك المزدوج للمبادرتين الفرنسية والقطرية مستمر

تفيد أوساط ديبلوماسية لنداء الوطن، أنّ "هناك تحركاً مزدوجاً للمبادرتَين الفرنسية والقطرية لا يزال قائماً، ففي انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مجدداً الشهر الجاري الى لبنان، لا يزال الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في لبنان".

ولفتت الأوساط الى أنّ "الخيار الرئاسي الثالث أصبح «مدوّلاً»، وأنّ اللجنة الخماسية بكل مكوناتها واضحة في قرار الخيار الثالث. وأكدت أنه «صار من الصعب على ايران مواجهة هذا التوجه، وهي (أي طهران) ستبحث في نهاية المطاف في كيفية التموضع مع التوجه الدولي الجديد".



وقالت: "توجه الخماسية هذا عملي، أي لا يشبه الكلام على القرارات الدولية مثل 1559 و1701 وغيرهما من النصوص المرجعية. أما الواقع الحالي فيتصل بتوجه ينحصر بالرئاسة في كل الأحوال. ومهما تأخّر «حزب الله» في الانسجام مع هذا التوجه الدولي فسيتحمل المسؤولية ولن تنفع سياسة شراء الوقت، وخلصت الأوساط الديبلوماسية الى القول: "إننا أمام تطور كبير".